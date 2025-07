Mangueirinha conquista a 17ª edição da Copa Coamo; Pitanga leva no vôlei

A equipe do Araucária de Mangueirinha sagrou-se campeã da 17ª edição da Copa Coamo, na modalidade de futebol suíço, na tarde deste sábado, 26, na Arcam, em Campo Mourão. No voleibol feminino, o título ficou com Pitanga, representado pelo time Amargoso Voleibol.

Mangueirinha levantou a taça do maior evento esportivo rural do país ao vencer o Vila Nova de Manoel Ribas, pelo placar de 2 a 0. Já o voleibol de Pitanga celebrou a conquista derrotando a equipe Aurora (Amambaí/MS), por dois sets a zero, parciais de 15/04/ e 15/07.

Após as finais, acompanhada por grande público, aconteceu a cerimônia de encerramento da Copa Coamo marcada pela entrega dos troféus pela diretoria da cooperativa e pelo reconhecimento ao envolvimento de todos os que colaboraram com a realização do evento.

CERIMONIAL DE ABERTURA

A grande final da Copa Coamo começou com o cerimonial de abertura no ginásio de esportes da Arcam, com o desfile das delegações, acendimento da pira olímpica pelo patriarca de uma família pioneira de Araruna: Estefano Bartchechen. Ao longo de 32 anos, ele participou de todas as edições do evento esportivo.

Em um momento marcante da cerimônia, envolvendo três gerações, ele passou a chama simbólica ao filho, agricultor e atleta Adriano Bartchechen, que, por sua vez, repetiu o gesto fazendo a entrega ao filho, de 16 anos. O ritual representou o tema do cerimonial de abertura: Herança agrícola familiar.

Diversas autoridades participaram do cerimonial de abertura, como o idealizador da Coamo e presidente do Conselho de Administração da cooperativa e da Credicoamo, José Aroldo Gallassini; o presidente Executivo da Credicoamo, Alcir José Goldoni; o diretor de Suprimentos e Assistência Técnica da Coamo e presidente da Comissão Central Organizadora (CCO), Aquiles de Oliveira Dias; prefeito de Campo Mourão, João Douglas Fabrício; vice-prefeita Fátima Nunes; presidente da Câmara Municipal, vereador Jadir Soares (Pepipta), além do presidente da Acicam, Francisco Viudes; superintendente da Ocepar, Robson Maoletti, entre várias outras lideranças locais e regionais.

Representando o governador Ratinho Júnior, esteve o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Marcio Nunes

MAIS DE 600 ATLETAS

A 17ª edição de 2025, reuniu mais de 600 atletas nas modalidades de futebol suíço masculino e vôlei de areia feminino.

No total, foram inscritos 7.569 atletas que disputaram 31 regionais nos estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, no período de 24 de abril a 12 de julho, com um total de 1.074 jogos.

Já para a grande final deste sábado estraram nos campos e quadras, 650 atletas, sendo 31 campeões regionais e os vices de cada modalidade das regionais de Manoel Ribas/PR e São Domingos/SC, por terem os maiores números de equipes na fase regional.