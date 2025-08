Motociclista morre em acidente em Campina da Lagoa

Um jovem identificado pelas iniciais S.H.R da S., de 26 anos, morreu vítima de um trágico acidente de moto na noite desse domingo, 3, na rodovia que liga o distrito de Herveira a Campina da Lagoa.

O acidente ocorreu por volta das 22h. O rapaz pilotava uma motocicleta Honda Bros 160 quando ocorreu a colisão com um veículo Volkswagen Gol.

Conforme informações apuradas no local, o motorista do Gol teria perdido o controle da direção, saído da pista e, ao tentar retornar à via, colidiu frontalmente com a motocicleta.

Equipes do Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças foram acionadas, mas ao chegarem no local constataram o óbito da vítima. A Polícia Militar realizou o isolamento da área e comunicou a Polícia Civil, que assumiu os procedimentos legais.

O Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão também foi acionado para fazer a remoção do corpo e realizar os exames de necropsia.

Além do motorista, mais duas pessoas estariam no Gol, mas todos fugiram do local antes da chegada das autoridades. A Polícia Militar iniciou diligências e conseguiu localizar dois dos suspeitos, enquanto o terceiro ainda não havia sido encontrado. A Polícia Civil de Campina da Lagoa vai investigar as circunstâncias do acidente e apurar as responsabilidades.

