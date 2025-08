Procon/CM divulga nova pesquisa de preços de combustíveis e gás de cozinha

O Procon de Campo Mourão divulgou, na sexta-feira, 1, os resultados das pesquisas de preços de combustíveis e gás de cozinha realizadas no município. O levantamento, feito em 17 postos e 25 revendas de gás, mostra variações significativas nos valores praticados e reforça a importância da comparação antes da compra.

A pesquisa de combustíveis revela que o menor preço do etanol encontrado foi de R$ 3,75, enquanto o maior chegou a R$ 4,29, uma variação de 14%. Já a gasolina comum apresentou preços entre R$ 5,67 e R$ 6,29, com variação de 11%. A gasolina aditivada teve uma diferença de 14% entre o menor (R$ 5,69) e o maior valor (R$ 6,49). O diesel S500 e o S10 registraram as maiores oscilações: 15% e 16%, respectivamente.

Em relação ao gás de cozinha (botijão de 13kg), a diferença entre os preços para retirada no local chega a 24%, variando de R$ 94,90 a R$ 118,00. Para entrega, os valores oscilam entre R$ 99,99 e R$ 118,00, uma variação de 7%. O preço médio na cidade está em R$ 105,13 para retirada e R$ 113,08 para entrega.

Segundo o diretor do Procon de Campo Mourão, Edilson Moreira Cordeiro, a divulgação periódica dessas pesquisas tem como objetivo fortalecer o direito do consumidor ao acesso à informação. “Comparar preços é uma forma eficaz de economia e um exercício de cidadania. O consumidor bem informado faz escolhas mais conscientes e ajuda a equilibrar o mercado”, destaca Cordeiro.

As planilhas completas com os dados podem ser acessadas no site da Prefeitura de Campo Mourão pelos links: https://bit.ly/3IWxzCn (gás de cozinha) e https://bit.ly/45cNzrg (combustíveis).

Os levantamentos refletem os valores praticados para pagamento à vista, sem considerar programas de fidelidade ou descontos promocionais. O Procon reforça que os preços estão sujeitos a alterações diárias.