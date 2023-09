Motociclista morre ao cair embaixo de caminhão na Perimetral Tancredo Neves

A sexta-feira começou com mais um trágico acidente de trânsito em Campo Mourão, onde o motociclista João Pavezi, 52 anos, acabou morrendo ao cair embaixo do rodado de uma caminhão-tanque, na Perimetral Tancredo de Almeida Neves.

O acidente ocorreu próximo ao cruzamento com a rua Edmundo Mercer. A vítima conduzia uma moto Honda Twister de 250cc, com placas de Ubiratã, porém, ainda não se sabe se ele era morador desta cidade.

Conforme as primeiras informações obtidas pela imprensa no local, o motociclista seguia sentido Lar Paraná/Parque de Exposições, quando perdeu o equilíbrio e caiu embaixo do rodada de um caminhão-tanque.

Fatalmente, o veículo passou sobre sua cabeça, que foi esmagada ficando massa encefálica espalhada no asfalto. O motorista do caminhão seguiu viagem, pois possivelmente nem chegou a perceber o acidente. Câmeras de monitoramento de um estabelecimentos próximo registrou o acidente e deverá auxiliar na identificação do veículo.

A equipe do Samu foi ao local, mas apenas para constatar o óbito. Equipes da Polícia Militar, Civil e Científica também realizaram os trabalhos periciais no local para liberação do corpo ao IML. A Polícia Rodoviária Estadual chegou em seguida para fazer o levantamento do acidente e apurar as causas.