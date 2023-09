PRE apreende medicamentos contrabandeados em caminhão na PR-317

Uma grande quantia de medicamentos contrabandeados do Paraguai foi apreendida nessa quinta-feira, 14, na rodovia PR-317, em frente ao posto rodoviário de Floresta. A mercadoria era transportada em um caminhão Scania/114 com placas do Paraguai acoplado a um semirreboque o qual estava vazio. O motorista, também de origem paraguaia, disse que estaria levando o caminhão para carregar vidros na cidade de Jacareí/SP.

Ao verificar a cabine do veículo os policiais encontraram cinco caixas de papelão envoltas por fita adesiva em meio aos objetos pessoais do condutor, em cima e embaixo do sofá/cama do veículo.

Questionado, o motorista informou que levava objetos de origem estrangeira e que não seriam drogas ilícitas, todavia, ele não soube informar o que havia nas caixas. Os policiais abriram as caixas e encontraram medicamentos do tipo esteroides, emagrecedores, estimulantes sexuais e remédios abortivos.

No total foram contabilizados 714 frascos, 1.158 cartelas e 2.940 ampolas dos referidos remédios. O condutor de iniciais T.P.M. 65 anos, de origem paraguaia, informou que pegou os objetos no país vizinho e levaria até a cidade São Paulo/SP mediante pagamento de R$ 3.000.

Toda a mercadoria e o caminhão foram encaminhados para a delegacia de Polícia Federal, em Maringá. O motorista recebeu voz de prisão e também foi levado para a delegacia onde foi indiciado por contrabando.