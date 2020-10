Motociclista morre ao cair de ponte entre Peabiru e Araruna

O motociclista José Aparecido Ortiz, 54 anos, morreu após perder o controle do veículo e despencar da ponte do Rio Claro, na rodovia PR 465, entre Peabiru e Araruna. A queda foi de aproximadamente 15 a 20 metros, causando a morte instantânea da vítima.

O acidente ocorreu na tarde deste domingo. A vítima trafegava pela rodovia com uma Honda CBX Twister placa de Nova Aurora, quando perdeu o controle e caiu com a moto pela lateral da ponte.

O corpo ficou sobre as águas do rio, que é raso, mas possui muitas pedras. A moto ficou destruída. O Siate e o Samu foram acionados e tiveram trabalho para fazer a remoção do corpo do local. A pista sem acostamento e com alguns trechos de pavimento deteriorado, faz aumentar o risco de acidentes. Segundo as informações, Ortiz era frentista de um posto, na região de Peabiru.