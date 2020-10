Mulher é atropelada durante briga na rua em CM

Uma mulher foi atropelada na madrugada desse sábado, enquanto estaria brigando com outra mulher na área central de Campo Mourão. O fato ocorreu na avenida Capitão Indio Bandeira, próximo a um bar, onde as ocorrências de briga, algazarras, som alto e confusão ocorrem com frequência nos fins de semana, principalmente envolvendo pessoas que fazem uso de álcool e drogas.

A mulher teria sido atropelada por um veículo VW/Gol de cor preta, dirigido por um homem supostamente embriagado. Ele teria perdido o controle da direção, atropelado a vítima e ainda batido em lixeiras e outros objetos na calçada.

A vítima foi atendida pelo Siate e encaminhada ao hospital. O motorista ainda não foi localizado. “O atropelamento ocorreu em frente a um bar. O motorista ficou com o carro desgovernado e atropelou uma mulher, durante uma briga em que ela havia se envolvido, com outra mulher. Ele ainda bateu em lixeiras e outros elementos na via.”, disse o tenente Matiskei, do 11º Batalhão da Polícia Militar.

O policial revela que o local é sempre frequentado por muitos jovens, os quais promovem confusão e algazarra, provocando indignação de moradores vizinhos ao bar. “Essas reuniões de pessoas associada a álcool e drogas, fatalmente resulta nesse tipo de ocorrência, O jovem precisa, e deve se divertir, mas com limites. A pandemia não acabou e essas aglomerações, inclusive entre pessoas fazendo uso do narguilé, podem facilitar a transmissão da doença”, adverte.