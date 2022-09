Motociclista morre ao bater na traseira de caminhão-guincho em CM

Um trágico acidente ocorrido no início da noite desta quarta-feira, 14, causou a morte do motociclista Paulo Pinheiro do Santos Filho, de 19 anos, em Campo Mourão. O acidente ocorreu na rua Juscelino Kubitschek, próximo à escola Caic, no jardim Albuquerque.

O acidente envolveu a moto Jet 125cc Shineray e um caminhão-guincho, que estava estacionado e sinalizado. Pinheiro trafegava com sua moto pela rua Juscelino Kubitschek, sentido ao centro, quando bateu violentamente na traseira do caminhão.

Com o impacto, o rapaz teve morte instantânea. Equipes da Polícia Militar, Samu e Corpo de Bombeiros prestaram atendimento, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

Chovia na hora do acidente o que pode ter dificultado a visibilidade do motociclista. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). As circunstâncias do acidente serão apuradas pela polícia.