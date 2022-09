Prefeitura de Mamborê emite nota de esclarecimento sobre ação do Gaeco

Atendendo denúncia anônima, Ministério Público e agentes do Gaeco estiveram nesta quarta-feira, 14, na prefeitura de Mamborê em busca de documentos relativos a um processo de dispensa de licitação de linhas móveis (Chips) ocorrida em fevereiro de 2022.

A ordem judicial foi para que todos os documentos relacionados a este processo fossem verificados. No final da tarde, após o encerramento da vistoria, a Prefeitura emitiu uma nota de esclarecimento à imprensa.

Na nota, a prefeitura declarou que no intuito de colaborar com as investigações e elucidação dos fatos, o mais breve possível, “disponibilizou espontaneamente os computadores do departamento de compras e licitações, bem como todos os computadores da Administração. O prefeito e toda sua equipe são os maiores interessados na elucidação do caso, confiando plenamente na ação da justiça”, informou a nota.