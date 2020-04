Motociclista inabilitado bate em carro e sofre ferimentos graves

Em mais um grave acidente de trânsito em Campo Mourão, o condutor de uma moto Honda – CB 300, sofreu fratura exposta em uma das pernas, e diversas escoriações pelo corpo. Ele tem 18 anos e não possui a Carteira Nacional de Habilitação.

O acidente ocorreu por volta das 18h10, na avenida Pedro Viriato, próximo ao mercado Tradição, no jardim Tropical. Segundo as informações, tanto a moto quanto o Fiat Palio, seguiam pela avenida, sentido ao centro da cidade.

O jovem estaria trafegando em alta velocidade, na companhia de outro motociclista, quando ele acabou perdendo o controle da batendo na traseira do Palio. Com o impacto, ele caiu e bateu no meio-fio e numa árvore.

Equipes do Siate e Samu foram acionados e prestaram atendimento ao rapaz, que foi encaminhado ao hospital Pronto Socorro. Um pouco antes, no Lar Paraná, uma caminhonete Hilux capotou ao se chocar com um GM Celta.