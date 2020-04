Caminhonete capota em acidente no Lar Paraná

Uma violenta colisão entre um GM/Celta e uma caminhonete Toyota Hilux, ambos com placas de Campo Mourão, deixou duas pessoas com ferimentos graves.

O acidente ocorreu por volta das 16h deste sábado, na avenida John Kennedy, esquina com a rua Ubirajara Geane, no Lar Paraná. O condutor da caminhonete, de 32 anos, seguia pela avenida, sentido Campo Mourão a Farol e o Celta, vinha em sentido contrário, também pela John Kennedy.

A colisão ocorreu quando o motorista do Celta, de 46 anos, fez a conversão para acessar a rua Ubirajara Geane e acabou não percebendo a aproximação a Hilux. Com o impacto, a caminhonete capotou e bateu em um poste, que se quebrou ficando preso à fiação.

Na caminhonete, além do motorista, estava um adolescente de 15 anos e mais três pessoas, sendo um deles de 35 anos, que teve ferimentos graves. O motorista do Celta também ficou gravemente ferido. O condutor da caminhonete ficou levemente ferido.

Equipes do Siate e Samu prestaram atendimento às vítimas, que foram encaminhadas ao hospital Pronto Socorro. A Polícia Militar também deu apoio no local até a chegada da Polícia Rodoviária Federal. Uma equipe da Copel foi acionada para fazer a troca do poste e religar a energia.