Motociclista fica gravemente ferido em colisão com carro

Um rapaz de 20 anos ficou gravemente ferido após bater a moto que conduzia em um veículo Fiat Tipo. O acidente ocorreu no final da tarde desta sexta-feira, na avenida Armelindo Trombini, esquina com a rua Hamilton Tavela Borges, em frente à Escola Caic.

Segundo as informações, o rapaz transitava com sua moto pela avenida, quando foi atingido pelo automóvel que não parou no cruzamento.

Com o impacto, a vítima bateu a cabeça no pára-brisas e caiu sobre o asfalto. Ele foi atendido pelo Samu com suspeitas de fratura em uma das pernas e também em um braço. O jovem foi encaminhado ao hospital Pronto Socorro.