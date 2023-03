Dia Mundial do Autismo será marcado por caminhada no centro de CM

Neste sábado será realizada em Campo Mourão, a 6ª Caminhada de Conscientização do Autismo. A concentração será na praça São José, as 9h. O evento marca o Dia Mundial do Autismo, comemorado neste domingo (2 de abril).

O evento é organizado pela Associação dos Amigos Autistas de Campo Mourão (AACMA) e a expectativa é que mais de mil pessoas participem da atividade. A caminhada passará pelo comércio da área central.

As crianças vão participar embarcadas em um trenzinho em todo o trajeto. Os organizadores pedem que participantes usem camiseta da associação ou roupas azuis,cor que simboliza o autismo (não é obrigatório).

A AACMA vai promover também a venda de camisetas da associação, uma forma de arrecadar recursos em prol de ações da entidade, que é formada por voluntários.