Motociclista fica gravemente ferido em colisão com caminhoneta

O condutor de uma moto Yamaha YBR de 125cc, sofreu ferimentos graves, principalmente na região da face, após colisão com uma caminhoneta Hilux. O acidente ocorreu por volta das 17h deste sábado, na rua Dr. Carlos Boeing, esquina com a rua Ilha de Marajó, no jardim Albuquerque, em Campo Mourão.

Segundo as informações, o rapaz de 35 anos seguia pela rua Carlos Boenig, quando o motorista da caminhoneta, que trafegava pela rua Ilha de Marajó, não parou no cruzamento, provocando a grave colisão.

Com o impacto, o motociclista que usava capacete aberto na parte frontal, sofreu ferimentos graves no rosto, além de outras escoriações pelo corpo. Ele foi atendido pelo Samu e encaminhado ao hospital Pronto Socorro.