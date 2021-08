Veículo carregado com cigarros é apreendido e batedor acaba preso

Um veículo Kia Sportage, carregado com caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai, foi apreendido na manhã deste sábado por uma equipe da Polícia Militar de Ubiratã, após uma longa perseguição pela rodovia BR 369.

Os policiais chegavam na cidade para realizar a troca de serviço com os policiais que trabalharam o dia anterior, quando nas proximidades do trevo, visualizaram um veículo Kia Sportage transitando pela avenida Brasil. Ao perceber a viatura, o motorista do Kia fez uma manobra brusca e empreendeu fuga.

Os policiais iniciaram um acompanhamento para tentar realizar abordagem do motorista, mas ele não obedeceu e continuou fugindo em alta velocidade pelo perímetro urbano de Ubiratã, cruzando preferenciais e colocando a vida de outras pessoas em risco.

Durante o acompanhamento, o motorista de GM/Astra tentou fechar a viatura policial por diversas vezes, agindo para tentar ajudar o veículo Kia a fugir. Nessas tentativas de fechar a viatura, o Astra quase colidiu com ela.

O acompanhamento seguiu até a BR 369. Após chegar na rodovia, a equipe policial conseguiu desviar do Astra e continuou o acompanhamento ao Sportage novamente.

Já com apoio de policiais de Campina da Lagoa e Juranda, foi realizado o cerco policial. O motorista do Kia ao ver que estava cercado, perdeu o controle da direção e acabou saindo da pista, entrando em uma plantação de milho, onde abandonou o automóvel e fugiu a pé para a mata.

No interior do veículo, foram localizadas várias caixas de cigarros oriundos do Paraguai. Ao verificar as placas do Kia, os policiais constataram que o carro estava com placas falsas.

Já o GM/Astra que estava dando apoio ao Sportage foi abordado em uma estrada rural. O motorista foi detido e admitiu aos policiais que estava como batedor do Kia.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia, juntamente com os dois veículos apreendidos e os cigarros contrabandeados. O motorista do Kia não foi localizado.