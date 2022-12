Motociclista fica gravemente ferido em colisão com caminhão

Um motociclista de 30 anos ficou gravemente ferido ao bater em um caminhão na área central de Campo Mourão. O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira, na avenida Guilherme de Paula Xavier, esquina com a rua Edmundo Mercer.

Segundo as informações, os dois veículos seguiam pela avenida, sentido ao Lar Paraná. Ao chegar no cruzamento, o motorista do caminhão fez a conversão para acessar a rua quando ocorreu o choque.

Com o impacto, o condutor da moto sofreu fratura exposta em uma das pernas e fratura também em um dos braços. Ele foi atendido pelo Samu e encaminhado ao hospital Pronto Socorro.