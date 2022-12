O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão – CODECAM, promoverá o III Seminário de Estratégias para o Desenvolvimento Econômico Local.

O evento ocorrerá no dia 07/12/2022 (próxima quarta-feira) das 08h às 12h e será realizado no auditório do Centro Universitário Integrado localizado na Av. Irmãos Pereira N. 870, centro.

O evento terá como temática Inovação e Sustentabilidade tendo como foco os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS.

No evento serão discutidas questões referentes a sustentabilidade e inovação considerando as políticas públicas estaduais, o papel da universidade na agenda 2020-2030 para o desenvolvimento sustentável, o papel dos ODS como impulsionadores de novo negócio e cidades inteligentes.

O evento contará com a presença de representantes do Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social, representantes de universidades e instituições de ensino, representantes da FIEP, gestores municipais e coordenadores das câmaras temáticas do CODECAM.

O público-alvo do evento serão empresários, gestores públicos, professores e acadêmicos e sociedade civil organizada. Para participar do evento é preciso preencher a ficha de inscrição por meio do link abaixo:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAADDDdWNUNTJWSkwwSUxWTENTQjBQNktOTzhDWlZWRS4u

O evento está sendo realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Mourão, Acicam, Sebrae, Fiep, Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social, Paraná Produtivo, Centro Universitário Integrado e UTFPR.

Para mais informações, acesse o site do CODECAM https://codecam.org.br/eventos/ ou acesse as redes sociais do CODECAM Instagram:@codecamconselho – Facebook: CodecamAcicam