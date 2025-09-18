Motociclista fica gravemente ferido em acidente no Jardim Veneza

Um motociclista de 29 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com um carro no início da noite desta quarta-feira (17), em Campo Mourão. A colisão ocorreu no cruzamento da rua Jorge José dos Santos com a rua Doutor Délcio Carlos Slomp, no Jardim Veneza.

Segundo testemunhas, o jovem conduzia uma motocicleta Yamaha YBR pela rua Doutor Délcio Carlos Slomp, quando um Citroën C4, que seguia pela Jorge José dos Santos, avançou a preferencial e provocou a batida.

Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado ao chão, sofrendo escoriações e uma suspeita de fratura em um dos braços. Ele recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e foi levado pelo Corpo de Bombeiros a uma unidade hospitalar.

Populares auxiliaram as equipes de resgate até a chegada das autoridades. A Polícia Militar realizou os levantamentos necessários e registrou a ocorrência.