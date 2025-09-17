Secretaria de Cultura divulga resultado da votação popular do concurso de fotografia “Imagens da Cidade”

A Secretaria Municipal de Cultura de Campo Mourão divulgou nesta quarta-feira (17) o resultado da votação popular do concurso de fotografia Imagens da Cidade – edição 2025. A seleção, publicada no Órgão Oficial Eletrônico nº 3211, apresentou os dez participantes mais votados e definiu os vencedores da etapa aberta ao público.

A lista foi liderada por Fabrício Rodrigues de Moura, que obteve 125 votos. Em segundo lugar ficou Mário Pinguelo Júnior, com 116 votos, seguido por Dirceu Jacob de Souza, com 94 votos. A votação contou com ampla participação da comunidade e destacou dez fotógrafos com suas imagens mais apreciadas pelo público.

Recursos sobre o resultado poderão ser apresentados até as 17 horas do dia 19 de setembro, exclusivamente pelo e-mail [email protected].

O Vencedor

Acostumado a participar do concurso desde 2023, Fabrício Moura comemorou mais uma conquista. Ele já havia sido premiado na edição de 2024, na categoria Paisagens e Natureza.

“Eu participo desde 2023. No primeiro ano não consegui classificação, mas em 2024 tirei o primeiro lugar em paisagens e natureza. Neste ano, concorri em três categorias: cenas urbanas, paisagens e eventos culturais. Fiquei em segundo na primeira seleção e agora também na votação popular. É uma alegria enorme”, contou.

O fotógrafo destacou ainda a relevância do concurso para a comunidade.

“Ele é importante porque valoriza tanto a cidade — mostrando belezas naturais, cenas do cotidiano e eventos culturais — quanto as pessoas que têm talento e paixão pela fotografia. É uma oportunidade para compartilhar esse olhar com a comunidade”, afirmou.

Entre as imagens que lhe renderam destaque em 2025 estão uma cena urbana ao amanhecer, registrando trabalhadores na limpeza das avenidas, e uma foto do show da banda Nenhum de Nós, realizado no aniversário do Teatro Municipal.

“Na cena urbana, achei simbólico registrar aqueles que deixam a cidade limpa antes de todos começarem o dia. Já no evento cultural, capturei um momento de pura emoção de um amigo durante o show, algo espontâneo e cheio de significado”, relatou.

Premiação no Aniversário da Cidade

A cerimônia de entrega dos prêmios do concurso será realizada em 10 de outubro de 2025, data em que Campo Mourão comemora 78 anos de emancipação política.

O secretário municipal de Cultura, Roberto Cardoso, destacou a simbologia da ocasião. “Nada mais justo do que premiar esses talentos justamente no aniversário da cidade. É uma forma de celebrar Campo Mourão, sua história, sua cultura e, principalmente, as pessoas que ajudam a revelar a beleza que temos aqui por meio da fotografia”, afirmou.