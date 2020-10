Motociclista fica gravemente ferido em acidente na Estrada Boiadeira

Um jovem Walisson Paula da Silva, 22 anos sofreu um grave acidente de moto na tarde desta terça-feira, na estrada Boiadeira, saída para Cruzeiro do Oeste.

A colisão com um GM/Corsa, ocorreu por volta das 13h30, na rodovia BR 487 (Estrada Boiadeira), esquina com a rua Luiz da Silva Résio, na Vila Cândida.

Segundo as informações, a motorista do Corsa, de 41 anos, seguia pela rodovia, sentido Campo Mourão/Tuneiras do Oeste e ao fazer a conversão para acessar a rua Luiz da Silva Résio, acabou não percebendo o motociclista.

O rapaz conduzia uma moto Honda CG 150 Titan pela rua e bateu na lateral da parte traseira do veículo. Com ferimentos gravíssimos ele foi atendido pelo Siate e depois pelo Samu que o encaminhou ao hospital Pronto Socorro.

A motorista do Corsa, que está grávida de quatro meses também foi encaminhada ao hospital.