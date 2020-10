Vice-prefeito Beto Voidelo assume o comando do Executivo Municipal

Em cerimônia na manhã desta terça-feira (06), o vice-prefeito Beto Voidelo assumiu como prefeito em exercício de Campo Mourão, por um período de 40 dias. Ele substitui o prefeito Tauillo Tezelli, que ficará em licença sem remuneração nesse período para a campanha eleitoral.

A transmissão de posse foi assinada em um livro existente há mais de 70 anos, com todos os registros históricos de transmissões de cargos e posses de prefeitos. A cerimônia foi prestigiada pelo deputado estadual Douglas Fabrício, vereadores e secretários municipais.

É a segunda vez que Voidelo assume como titular. Em setembro do ano passado ele também ficou no cargo por 22 dias durante afastamento do prefeito. “É uma grande honra poder assumir como prefeito, podendo contar com essa equipe para ajudar a administrar nossa cidade, pois o serviço público não para durante a campanha eleitoral”, ressaltou Voidelo.