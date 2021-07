Motociclista fica gravemente ferido em acidente na rodovia BR 158

Um acidente que pode ter o envolvimento de três motociclistas e um veículo, deixou duas pessoas feridas, sendo uma delas em estado gravíssimo. O acidente ocorreu na rodovia BR-158 (anel viário), próximo ao trevo de acesso ao Barreiro das Frutas, por volta da 0h40 desta quarta-feira.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda vai apurar as circunstâncias do acidente. A vitima mais grave foi identificada como Jordão dos Santos (idade não informada). Ele não portava documentos, apenas um cartão SUS, com esse nome.

Pelo que a PRF constatou no local, a moto que ele conduzia, uma Yamaha Fazer, acabou se envolvendo em uma batida com um caminhão ou automóvel, mas o veículo não parou para prestar socorro. Com o choque, ele caiu sobre a pista, ficando com vários ferimentos e na sequência ainda foi atropelado por outro motociclista, de 21 anos, que seguia para Peabiru.

O rapaz conduzia uma moto Honda CG 160cc, placa Mercosul (Peabiru). Ele bateu na vítima que já estava ao chão e também na moto dele. Na queda, o jovem sofreu ferimentos generalizados. A PRF suspeita que um outro motociclista também acabou envolvido no acidente, mas ele não foi localizado.

A equipe do Siate foi ao local e prestou socorro às vítimas. O Samu também foi acionado e encaminhou o rapaz com ferimentos mais graves ao hospital Pronto Socorro. Com a batida, as duas motocicleta ficaram destruídas.