Clube 10 doa livro que conta sua história para bibliotecas públicas

Nesta terça-feira, dia 6, o presidente do Clube 10, Maurício Rosin, acompanhado do historiador Jair Elias dos Santos Júnior, autor do livro “Uma história de gerações 70 anos do Clube Social e Recreativo 10 de Outubro”, doaram exemplares da obra para compor os acervos das Bibliotecas Pública “Prof. Egydio Martello”, da Indústria, Cidadã e do Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira.

Para Maurício Rosin, presidente do clube mais antigo em atividade na região noroeste do Paraná, a doação dos exemplares simboliza a gratidão que o Clube tem pelo município. “Boa parte dos acontecimentos da história de Campo Mourão passaram pelo Clube. Agora queremos que essa história seja preservada e conhecida pela população”, explica Rosin.

O livro foi editado pela Nova História Assessoria e Gestão Cultural e demorou um ano e meio para ficar pronta. “Temos o compromisso de difundir a história de Campo Mourão e do Paraná. Ao doarmos os livros para as bibliotecas, as pessoas poderão ter acesso ao conhecimento e o mais importante ao alcance de todos.

Segundo Jair, além da responsabilidade social, a entrega de livros para uma biblioteca pública representa também o cumprimento das leis que estabelecem o depósito legal, que obriga o envio obrigatório de no mínimo um exemplar de todas as publicações produzidas em território nacional para a Biblioteca Nacional.

Para o secretário municipal de Cultura, Roberto Cardoso, a doação mostra que Campo Mourão é um celeiro de escritores e que continua sendo ainda referência da área no Paraná. “A qualidade e a quantidade de livros lançados anualmente na nossa cidade, mostra o quanto a nossa cultura é forte”, sintetiza Cardoso. Esteve também na entrega dos livros a coordenadora da Biblioteca Pública Municipal, Mara Cristina dos Santos Oliveira.