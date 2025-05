Motociclista fica gravemente ferido após evitar colisão e atingir árvore

Um motociclista ficou gravemente ferido após colidir contra uma árvore na manhã deste sábado (4), em Campo Mourão. O acidente ocorreu por volta das 11h, na avenida Goioerê, no cruzamento com a rua Paul Harris, região central da cidade.

De acordo com testemunhas, o condutor de uma motocicleta Honda CG, seguia no sentido Centro/Asa Leste quando foi surpreendido por outra motocicleta, também uma Honda CG, conduzida por uma mulher que teria avançado a preferencial. Para evitar a colisão, o motociclista tentou desviar, perdeu o controle da direção e bateu violentamente contra uma árvore no canteiro central.

Populares que presenciaram o acidente tentaram acionar os serviços de emergência, mas enfrentaram dificuldades para estabelecer contato com o número 192, devido a problemas técnicos. Após várias tentativas, conseguiram acionar o SAMU, que enviou uma equipe de suporte avançado ao local. O Corpo de Bombeiros também foi mobilizado.

Ao chegar, a equipe do SAMU estabilizou a vítima e dispensou o apoio dos bombeiros. O motociclista permaneceu por cerca de 40 minutos no local, recebendo atendimento, antes de ser encaminhado ao hospital Pronto Socorro para cuidados médicos. Seu estado de saúde é grave.