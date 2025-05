Pela Liga Nacional, CM/Futsal recebe o Jaraguá, neste domingo, na Arena UTFPR

O fim de semana será de estreia do Campo Mourão Futsal, em casa, pela Liga Nacional. A equipe mourãoense recebe, neste domingo, 4, às 14h, na Arena UTFPR (Belin Carolo), o Jaraguá do Sul (SC), atual campeão da competição, que reúne as melhores equipes do país.

Com um ponto em dois jogos (1 vitória e 1 derrota), o Campo Mourão é o 18° colocado, enquanto os catarinenses estão na sétima posição, com seis pontos em dois jogos.

Para o confronto deste domingo o Carneirão terá força máxima e conta com o apoio da torcida para tentar a primeira vitória diante de um forte adversário.

Os ingressos estão à venda no site do Campo Mourão Futsal, na Marujo Sports e Supermercados Bom Dia.