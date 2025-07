Motociclista fica gravemente ferido ao ser arrastado embaixo de caminhão guincho

É gravíssimo o estado do jovem de 26 anos acidentado na manhã desta quarta-feira, 23, na área central de Campo Mourão.

Ele transitava com uma motocicleta pela avenida Goioerê, quando após ultrapassar um caminhão guincho, acabou perdendo o controle da direção e caindo embaixo do veículo, na esquina com a rua São Paulo.

O rapaz e a moto ficaram enroscados embaixo do caminhão e foram arrastados por alguns metros até que o motorista parou. Uma médica que passava pelo local prestou os primeiros socorros até a chegada das equipes de resgate.

O trabalho para a retirada do rapaz debaixo do caminhão foi bastante delicado, exigindo muito cuidado das equipes dos bombeiros e SAMU. Com várias fraturas pelo corpo, o jovem foi encaminhado em estado gravíssimo ao hospital.