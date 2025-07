Casal é baleado por motociclista em distrito de Iretama

Um casal foi vítima de uma tentativa de homicídio no início da madrugada desta quarta-feira, 23, no distrito Águas de Jurema, em Iretama. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas, uma mulher de 26 anos e um homem de 25, estavam chegando em casa em uma motocicleta Honda/CG 125 Today, quando foram surpreendidos por outra moto, de cor preta, que os fechou na via.

O condutor da motocicleta suspeita efetuou cerca de cinco disparos de arma de fogo contra o casal. A mulher foi atingida de raspão no braço esquerdo e na cabeça. Consciente, ela foi socorrida no local por uma equipe do SAMU. Já o homem foi alvejado com um tiro na cabeça e dois nas costas, sendo que um dos projéteis permaneceu alojado. Ele foi levado por familiares ao hospital de Iretama e, devido à gravidade dos ferimentos, transferido para uma unidade de saúde em Campo Mourão.

Durante a perícia, não foram localizados estojos ou projéteis no local do crime. Populares informaram à equipe policial a possível identidade do autor, bem como seu endereço. As informações apontam que ele poderia estar utilizando um veículo VW/Gol, de cor preta.

Foram realizadas buscas na residência do suspeito e patrulhamento em toda a região, porém ele não foi localizado até o momento. A Polícia Civil investiga o caso.