Motociclista fica gravemente ferido ao bater em ônibus do transporte coletivo

Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido ao bater violentamente na lateral de um ônibus do transporte coletivo de Campo Mourão. O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira, na rua Eulália Carneiro de Campos, esquina com a rua João Casturino Smoliak, no jardim Alvorada.

Segundo as informações o próprio condutor da moto Honda Biz provocou a batida ao não parar no cruzamento com a rua Eulália Carneiro de Campos, por onde trafegava o coletivo. Ele seguia pela rua João Casturino Smoliak.

Com o impacto na lateral do ônibus, o rapaz caiu e bateu a cabeça. A equipe do Siate foi acionada e prestou os primeiros atendimentos, porém, devido a gravidade dos ferimentos, o Samu chegou em apoio e encaminhou a vítima ao hospital Santa Casa. O rapaz precisou ser intubado o local.