Empossado Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Campo Mourão

Em cerimônia realizada nesta quinta-feira (5), no mini-auditório da prefeitura, foi empossado o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Campo Mourão. Vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, o Conselho foi reativado graças a alterações e atualização das legislações sociais, num processo iniciado no ano passado e concluído neste ano.

O Conselho desenvolverá ações que envolvem a promoção a garantia dos direitos da mulher enquanto cidadã, além de auxiliar na elaboração do Plano Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, criação do Fundo Municipal e realização de conferências.

O prefeito Tauillo Tezelli participou da solenidade, assim como as vereadoras Elvira Schen Lima e Naiany Hruschka Salvadori, o vereador Escrivão Parma, a diretora da Secretaria Municipal de Assistência Social, Tania Mara da Silva e o comandante do 11º BPM, tenente coronel Adauto Giraldes.

O prefeito Tauillo reforçou e agradeceu o apoio dos conselhos na gestão do município. “Muito importante quando a sociedade, por meio dos conselhos, participa das decisões junto com o poder público no enfrentamento dos problemas. No caso das políticas para as mulheres, temos ações em todas secretarias e juntos vamos avançar cada vez mais”, disse o prefeito.