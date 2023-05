Motociclista fica gravemente em queda após passar em quebra-molas

A condutora de uma motocicleta Honda Biz ficou gravemente ferida após cair do veículo ao passar por um quebra-molas, em Campo Mourão. O acidente ocorreu na noite desse domingo, 7, na rua Eulália Carneiro de Campos, região do jardim Alvorada.

O local onde ocorreu o acidente é escuro e de difícil visibilidade. Pelo que a polícia constatou no local, a jovem não percebeu a lombada que acabou servindo de rampa para a moto. A motociclista foi parar a cerca de 50 metros do local do acidente e bateu com a cabeça no asfalto.

Com ferimentos graves ela foi atendida pelo Samu e encaminhada ao hospital Pronto Socorro para melhor avaliação médica.