Duas experiências de Saúde de Campo Mourão vão concorrer em Mostra Nacional

“Protocolo do Processo de Trabalho do Agente Comunitário de Saúde” e o “Centro de Especialidades no Atendimento a Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (AMPARA)” foram selecionados para concorrer na Mostra Nacional “Brasil, aqui tem SUS” e “ImunizaSus”, no mês de julho, em Goiânia.

As duas experiências desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Campo Mourão foram escolhidas na Mostra Regional “Experiências Exitosas no SUS”, realizada dia 4 de maio em Mamborê, promovida pelo Conselho Regional de Secretários Municipais de Saúde da 11ª Região de Saúde (CRESEMS). Na mostra regional foram apresentadas 23 experiências exitosas e Campo Mourão teve as duas selecionadas para a mostra nacional.

A Protocolo do Processo de Trabalho do Agente Comunitário de Saúde é um projeto de capacitação elaborado por uma equipe de enfermeiros e agentes comunitários de Saúde da Atenção Básica para nortear suas atividades diárias. A iniciativa trouxe melhora na qualidade e aumento significativo no número de visitas domiciliares realizadas e registradas no sistema de informação do paciente.

Já o AMPARA é uma clínica implantada em abril de 2022, estruturada para o acompanhamento gratuito da criança com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), bem como da família. Campo Mourão é uma das poucas cidades do Estado que oferecem esse tipo de serviço público, que em um ano já atende mais de 80 pacientes e familiares. Antes de ser instalado, esse atendimento era feito por convênios com clínicas particulares e na APAE.