Motociclista fica ferido em mais um acidente no centro de C. Mourão

Em mais um acidente entre carro e moto ocorrido no trânsito de Campo Mourão, um entregador de delivery ficou ferido. O acidente ocorreu por volta das 11h25 desta quinta-feira, na avenida Capitão Indio Bandeira, quase esquina com a rua São José.

A vítima de 34 anos conduzia uma moto Suzuki de 125cc, placa de Campo Mourão, pela avenida Capitão Indio Bandeira, um pouco atrás de um GM/Astra, também com placas de Campo Mourão, quando ocorreu a colisão.

Segundo as informações, o motorista do carro seguia pela pista da direita quando decidiu passar para a esquerda para estacionar no canteiro central da avenida, atravessando na frente da moto.

O motociclista não teve tempo de desviar e chocou-se contra a lateral do veículo. Com o impacto, ele foi lançado contra uma árvore e ainda bateu a cabeça no meio-fio.

Como estava usando capacete, os ferimentos não foram tão graves. Mesmo assim ele foi atendido por equipes do Siate e Samu e levado ao hospital Pronto Socorro.