Bandidos assaltam residência e levam caminhoneta em Juranda

Vários assaltos foram registrados nas últimas horas na região. Em Juranda, uma família foi surpreendida na noite de terça-feira por três homens armados, que invadiram a casa pela janela do banheiro e foram até o quarto do casal.

Segundo as vítimas, todos estavam de roupas escuras e encapuzados. Apenas um deles portava uma faca e exigiu que a vítima entregasse tudo que tinha de valor.

De imediato, o casal entregou a chave da sua caminhonete Toyota/Hilux, cerca de R$ 700,00, uma corrente de ouro e celulares. Após isso, dois dos ladrões saíram da casa levando o veículo e os objetos, enquanto que o terceiro ficou na casa com vítimas até por volta das 3h da madrugada de ontem.

Antes de sair o bandido disse que as vítimas não deveriam fazer contato com ninguém. O casal só pediu ajuda e informou o fato a familiares por volta das 7h da manhã de ontem, quando então a Polícia Militar foi até o local para registrar o boletim de ocorrência. A faca utilizada pelo bandido foi encontrada no quintal e apreendida.