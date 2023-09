Motociclista fica ferido em colisão contra caminhonete, no centro de CM

Um motociclista de 38 anos ficou ferido na área central de Campo Mourão ao bater em uma caminhoneta Chevrolet D20 que não parou no cruzamento. O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira, 27, na avenida Comendador Norberto Marcondes, esquina com a rua Devete de Paula Xavier.

A vítima seguia com a moto, uma Honda CB 500cc pela avenida, quando foi surpreendido pela caminhonete cruzando em sua frente. O impacto foi inevitável, com a parte frontal da moto ficando enroscada entre a roda dianteira e o para-lamas da caminhonete.

O choque fez com que o motociclista fosse lançado no asfalto, mas apesar do susto, ele teve apenas ferimentos leves e foi encaminhado pelo Siate ao Hospital Pronto Socorro. O condutor da caminhoneta, de aproximadamente 45 anos, não se feriu.