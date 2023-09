Com 174 novas confirmações, Paraná ultrapassa mil casos de dengue em dois meses; Comcam soma oito

A Secretaria estadual da Saúde (Sesa) divulgou nesta terça-feira (26) o novo boletim semanal da dengue, com 174 novos casos da doença no Paraná e nenhum óbito. Com esse número, o Estado chega, em menos de dois meses, a 1.087 confirmações, 9.278 notificações e 4.003 casos em investigação. O balanço é do atual período epidemiológico, que começou em 1º de agosto.

Na região da Comcam, são oito confirmações, uma a mais que na semana passada, com a inclusão de um caso em Ubiratã. As outras cidades com registro da doença são: Araruna, Goioerê (2), Roncador (2) e Terra Boa (2). Dos 399 municípios, 131 tiveram casos confirmados e 284 registraram casos suspeitos no sistema.

As Regionais de Saúde com mais diagnósticos confirmados de dengue até o momento são as de Maringá (227), Londrina (217), Paranaguá (136) e Foz do Iguaçu (136).

ZIKA E CHIKUNGUNYA

O mosquito Aedes aegypti também é responsável, além da dengue, pela transmissão da zika e chikungunya. Durante este período não houve confirmação de casos de zika. Já o panorama de chikungunya no Paraná é de 132 notificações, nove casos confirmados, sendo oito autóctones, sem óbitos.