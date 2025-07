Motociclista fica ferido em colisão com dois veículos na PRC-487, em Iretama

Um acidente de trânsito na rodovia PRC-487, próximo a Iretama, deixou o condutor de uma Honda CBR 1000RR com ferimentos generalizados na tarde de ontem. A colisão envolveu a motocicleta, um Renault Kwid e uma caminhonete Chevrolet S10, por volta das 14h.

Conforme informações obtidas no local, os condutores do Kwid e da S10 seguiam pela rodovia quando, repentinamente, a motocicleta que trafegava em sentido contrário invadiu a pista de rolamento, colidindo primeiramente contra a S10 e, em seguida, contra o Kwid.

O condutor da moto, de 33 anos, sofreu ferimentos e foi socorrido por uma ambulância, sendo encaminhado ao hospital SISNOR, em Campo Mourão. Já os motoristas dos automóveis não se feriram.

A Polícia Rodoviária Estadual realizou o teste do etilômetro nos dois condutores, com resultado negativo para ingestão de álcool (0,00 mg/L). Após consulta ao sistema, foi verificado que todos os veículos estavam com a documentação regularizada, sendo liberados no local aos responsáveis.