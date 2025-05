Motociclista fica ferido em colisão com carro que avançou preferencial

Em mais um acidente de trânsito registrado ontem à noite em Campo Mourão,um motociclista ficou ferido e sua motocicleta com danos de grande monta. A colisão ocorreu após um automóvel avançar a preferência na avenida José Custódio de Oliveira, no cruzamento com a rua Santa Catarina.

O motociclista, que seguia pela avenida no sentido Asa Leste, foi surpreendido pelo veículo X-Sport que avançou a preferencial pela rua Santa Catarina. Não conseguindo desviar a tempo, ele colidiu violentamente com a lateral do automóvel e foi arremessado ao asfalto.

Com o impacto, o motociclista sofreu escoriações e contusões. Ele recebeu atendimento de urgência por equipes do Corpo de Bombeiros, que o encaminharam ao hospital. A Polícia Militar também esteve no local, registrando a ocorrência. O acidente chamou a atenção pela violência do impacto, que destruiu a parte frontal da motocicleta.

As autoridades seguem investigando as causas do acidente e destacam a importância de respeitar as sinalizações de trânsito para evitar acidentes como este.