Motociclista fica ferido em colisão com caminhoneta

Um rapaz de aproximadamente 20 anos ficou ferido em mais um acidente entre carro e moto, no trânsito de Campo Mourão. A colisão ocorreu no início da noite desta quinta-feira, rua Luiz da Silva Resio, esquina com a rua Dourados, na região do Lar Paraná.

O motociclista transitava pela rua Luiz da Silva Resio, via paralela com a BR-487 (Estrada Boiadeira), quando houve a colisão com uma caminhoneta Chevrolet S10 que vinha em sentido contrário, na mesma rua.

O motorista da caminhoneta foi acessar a rua Dourados quando ocorreu a batida. Na queda o rapaz sofreu escoriações, mas sem gravidade e foi atendido pelo Samu. A vítima foi encaminhada ao hospital Pronto Socorro.