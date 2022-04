Município vai adiantar metade do 13º dos servidores dia 17 de maio

O município de Campo Mourão irá antecipar o pagamento de 50 por cento do 13º salário aos servidores municipais em folha complementar no dia 17 de maio. O adiantamento, autorizado pelo prefeito Tauillo Tezelli, passa de R$ 6 milhões no orçamento municipal.

O adiantamento será de R$ 4,5 milhões para os 2,6 mil servidores ativos e R$ 1,7 milhão para o pagamento de inativos da Previscam (764 aposentados e 164 pensionistas). “Como a receita do município no início do ano é um pouco melhor e esse recurso já precisa ser reservado para essa finalidade decidimos fazer esse adiantamento, que já é esperado pelo servidor”, explica o prefeito.

Ele lembra que o adiantamento do 13º contribui não apenas com o servidor que tem compromissos financeiros como com a economia da cidade. Este ano todos os servidores municipais foram contemplados com o vale-alimentação no valor de R$ 300,00.