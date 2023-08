Motociclista fica ferido em acidente perto do Parque de Exposições

O condutor de uma Honda Biz ficou ferido em mais um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira, 31, na rodovia PR-317, em frente ao Parque de Exposições, na saída para Maringá.

O acidente teria sido causado pelo motorista de um Renault Logan, que seguia sentido Peabiru a Campo Mourão. De acordo com as informações, ele parou no acostamento para acessar uma estrada vicinal, porém, ao fazer a conversão sobre a via, não viu a motocicleta.

O rapaz da Honda Biz ainda tentou evitar o choque, mas não conseguiu. Na queda sofreu escoriações pelo corpo e foi atendido pelo Siate que o encaminhou a uma unidade hospitalar para atendimento médico.