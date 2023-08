Campo Mourão tem saldo positivo de empregos com destaque no Turismo

Campo Mourão tem hoje mais um motivo para comemorar, a cidade alcançou um marco significativo ao se manter pelo sétimo mês seguido com saldo positivo de empregos. O setor do turismo tem desempenhado um papel fundamental nesse sucesso, foram 22 novos empregos formais.

As informações referem-se ao mês de julho de 2023 e foram apresentados no relatório mensal de empregabilidade desenvolvido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (CODECAM), e pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico (SEIDEC). Os dados publicados foram disponibilizados pelo Ministério da Economia por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Novo Caged.

No total, no mês de julho foram registradas 1.125 admissões e 997 desligamentos, gerando um saldo positivo de 128 novos postos de trabalho, um crescimento de 80% em relação ao mês de junho. Quando comparado ao mesmo período do ano passado, verificou-se um aumento de 12% na geração de empregos.

Fonte: Novo Caged (2023).

Em julho, as atividades que mais geraram empregos foram: cultivo de batata-inglesa (42 empregos gerados), atividades de atendimento hospitalar (23), construção de edifícios (15), comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (13), hotéis e serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (22) e, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (10). Nota-se então, que o setor de serviços é o que mais tem gerado novas vagas de empregos no município.

Com este resultado, Campo Mourão se posiciona em nível estadual como um dos municípios do estado que mais tem gerado empregos em 2023. Neste mês, ganhou 9 posições no ranking e ficou em 20° lugar do Paraná na geração de empregos. Se considerar cidades de até 100 mil habitantes, se posiciona em 4º do estado na geração de empregos.

Fonte: Novo Caged (2023).

A celebração do saldo positivo de empregos em Campo Mourão, aliada ao destaque no setor do turismo, é uma clara demonstração da determinação e visão de Campo Mourão no estado do Paraná. Para o Diretor de inovação do município, Prof. Rosinaldo Cardoso, esse resultado pode ser reflexo das ações de fomento de negócios do trade turístico, estímulo à inovação e empreendedorismo, além das diversas atividades culturais, riquezas naturais e compromisso com o desenvolvimento sustentável. “O equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, a geração de empregos e a promoção do turismo tem criado um ambiente próspero e atrativo aos negócios”, ressalta o Diretor.

O relatório mensal de empregabilidade é desenvolvido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão – CODECAM em parceria com a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico – SEIDEC. A Equipe é composta pela Secretária Executiva, a Economista Dra. Jackelline Favro, pela estagiária, Rebeca Grigoli, pelo Diretor da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão Prof. Rosinaldo Nunes Cardoso e pelo estagiário, Augusto Barco Caldeira.