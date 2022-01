Motociclista fica ferido em acidente no centro de Campo Mourão

O condutor de uma motocicleta Yamaha YBR ficou ferido em mais um acidente de trânsito ocorrido em Campo Mourão. O acidente ocorreu no final da manhã desta segunda-feira, na avenida Manoel Mendes de Camargo, esquina com a rua São José.

Segundo as informações, o condutor da moto, placa de Campo Mourão, transitava pela avenida, sentido Centro/Lar Paraná, quando foi surpreendido pelo veículo GM/Corsa, que não parou no cruzamento com a rua São José.

Com o impacto, o motociclista caiu e sofreu alguns ferimentos, inclusive suspeita de fratura em uma das pernas. O Siate prestou atendimento e encaminhou a vítima ao hospital Pronto Socorro.

O motorista do carro, com placas de Ortigueira não se feriu. Ele disse que não percebeu que a preferencial era do motociclista.