Em um ano, 68 novos empreendimentos de Saúde foram autorizados em Campo Mourão

Entre 2020 e 2021 o município de Campo Mourão liberou 68 cadastros para funcionamento de novas empresas e profissionais na área de Saúde. Na atividade médica ambulatorial (consultas), por exemplo, das 60 empresas regularmente ativas, 30 tiveram cadastros liberados neste período. Outras nove foram regularizadas na área de atendimento hospitalar de urgência, além de 10 consultórios médicos.

“A Santa Casa, com suas especialidades, o Sisnor e o curso de Medicina do Integrado vem fortalecendo cada vez mais a área de Saúde, trazendo vários profissionais e novas clínicas. Junto com a Secretaria de Saúde temos trabalhado para trazer para cá o que ainda não temos e assim reduzir o transporte de pacientes para outras cidades. Campo Mourão está se consolidando para atender cada vez melhor a nossa população e da região”, enfatizou o prefeito Tauillo Tezelli.

O psicólogo Rafael Silvestrin recebeu o alvará definitivo de sua clínica há cerca de um mês. “O atendimento de forma digital está ajudando muito e foi rápida a resposta”, disse Silvestrin, que está satisfeito com os resultados do novo empreendimento. “Vem crescendo muito o número de pessoas que buscam atendimento psicológico, principalmente com a pandemia que está muito preocupante. O sistema público não dá conta de atender toda a população”, observa o profissional.

Segundo Claudete Staniszewski Guadagnin, auditora de Tributos do município, o atendimento on line tem facilitado e agilizado o processo, tanto pelo Sistema Empresa Fácil (CNPJ) quanto IPM (CPF). “Após a liberação da consulta prévia pela Secretaria de Planejamento e dos demais órgãos envolvidos, são realizadas as vistorias pelo setor de Fiscalização e se a documentação necessária estiver correta a conclusão do processo com inscrição municipal ou com expedição de alvará de licença tem se mostrado cada vez mais ágil, graças ao uso correto das ferramentas disponibilizadas aos diversos usuários”, explica.