Motociclista fica ferido em acidente no centro

O condutor de uma motocicleta de 50 anos sofreu ferimentos em mais um acidente de trânsito em Campo Mourão. O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira na avenida Capitão Indio Bandeira, esquina com a rua São Josafat.

O motociclista seguia sentido Centro/Asa Leste pela avenida, quando a motorista de um GM/Vectra, que transitava pela rua São Josafat acabou invadindo a preferencial e atingindo a moto.

Na queda, a vítima teve várias escoriações e foi atendida pelo Siate, sendo encaminhada ao Pronto Socorro. A condutora do Vectra saiu do local e retornou depois sem o veículo. A Polícia Militar esteve no local e a orientou sobre os procedimentos.