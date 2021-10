Caminhão bate em veículo na Perimetral e deixa mulher ferida

Uma mulher ficou ferida após o veículo HB20 que ela dirigia ser atingido na lateral por um caminhão, na Perimetral Tancredo Neves, em frente ao Hiper Condor. O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira.

Segundo as informações, os dois veículos seguiam sentido ao Lar Paraná. Ao passar pelo veículo, num momento de descuido, o motorista do caminhão acabou batendo no automóvel, que com o impacto foi arrastado por alguns metros até bater na mureta que divide as duas pistas.

A condutora teve ferimentos leves. Ela estava acompanhada de outras duas mulheres que nada sofreram. O Samu prestou atendimento, encaminhando a vitima ao hospital Pronto Socorro. O veículo teve danos de grande monta.