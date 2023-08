Motociclista fica ferido em acidente na Perimetral Tancredo Neves

Um jovem motociclista de 19 anos ficou ferido em um acidente automobilístico ocorrido na tarde desta quinta-feira, 24, na Perimetral Tancredo Neves, cruzamento com a rua Edmundo Mercer. Ele conduzia uma moto Shineray.

No local há um semáforo, porém, o motociclista teria avançado o sinal vermelho, quando acabou batendo na lateral de um Renault Clio, que trafegava pela Edmundo Mercer e atravessava a rodovia. Com o impacto da batida, o jovem caiu e sofreu escoriações pelo corpo.

Atendido pelo Siate, ele foi levado para a UPA para avaliação médica. No carro estavam duas mulheres e uma criança em uma cadeirinha no banco traseiro. Apesar do susto nenhum deles se feriu.