PRF de Campo Mourão recupera veículo roubado

Policiais rodoviários federais aprenderam um Jeep Renegade, placas de João Pessoa/PB, com registro de roubo. A abordagem ocorreu na noite dessa quarta-feira, na BR 369, em frente a Unidade Operacional da PRF de Campo Mourão.

O motorista, um homem de 28 anos, após ser perguntado, respondeu que havia pego o veículo emprestado de um amigo, pois estava de mudança para Foz do Iguaçu e que o devolveria em seguida.

Ao fiscalizar o veículo, os policiais verificaram que os sinais identificadores estavam alterados e suprimidos.

O veículo foi entregue na Delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão, que após efetuar perícia, constatou que o veículo original, com placas de São Bernardo do Campo/SP, havia sido roubado na cidade de São Paulo no dia 13 de maio do ano passado.

O motorista foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Campo Mourão e em tese, responderá pelos crimes de adulteração de sinais identificadores de veículo automotor e receptação.