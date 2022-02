Motociclista fica ferido em acidente na área central

O condutor de uma motocicleta de aproximadamente 20 anos ficou ferido, com suspeita de fratura em uma das mãos ao bater em um veículo Omega, na área central de Campo Mourão. O acidente ocorreu na avenida Capitão Indio Bandeira, por volta das 12h30 desta terça-feira.

O motorista do Omega disse que sinalizou para estacionar e não percebeu a motocicleta que vinha logo atrás. O condutor da moto, surpreendido com a manobra bateu na lateral do automóvel.

Na queda o rapaz sofreu alguns cortes provocados pelos estilhaços do vidro lateral traseiro do carro que se quebrou e também foi atendido pelo Samu com suspeita de fratura em uma das mãos. Ele foi levado ao hospital Pronto Socorro. No Omega, com placas de São Paulo estavam quatro pessoas e ninguém se feriu.