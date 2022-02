Ministério da Saúde habilita mais 10 leitos de UTI geral para a Santa Casa

Portaria publicada pelo Ministério da Saúde habilita mais 10 leitos de UTI geral para Santa Casa de Misericórdia de Campo Mourão, que atende também os municípios da região. Isso significa que o hospital passa de 10 para 20 leitos fixos de UTI.

“Isso é muito importante porque dobra a capacidade da UTI, que historicamente tem atendido mais que sua capacidade. Estamos trabalhando para ampliar também os leitos de UTI do Hospital Sisnor (Centerclínicas), principalmente no que diz respeito a Ortopedia e Cardiologia”, ressalta o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

O secretário explica que não se trata de UTI Covid. “Os leitos Covid o Ministério habilita e desabilita de acordo com a ocupação. O leito fixo é permanente e necessário para o funcionamento do hospital”, esclarece o secretário, que na manhã desta terça-feira (8) esteve reunido com a direção da Santa Casa e o prefeito Tauillo Tezelli.

Ele lembra que a habilitação depende do trabalho da Secretaria Municipal de Saúde. “São várias vistorias feitas pelo município, tanto de auditoria como de Vigilância Sanitária. Tem que ter o aval do município para aprovar nas comissões intergestoras que é exigência do Ministério da Saúde, por isso é uma conquista de todos para melhor atender a população”, completou.