Motociclista fica ferido em acidente e tem a moto apreendida

Um rapaz de 23 anos ficou ferido em mais um acidente de trânsito, em Campo Mourão. O acidente ocorreu por volta das 20h40 deste sábado, no cruzamento da rua Panambi com a rua Marins C. Pereira, no jardim Vitória, próximo à antiga Prainha Humaiti.

O motociclista, que pilotava uma Honda CG Titan, bateu em um GM/Astra, ao avançar a preferencial. Ele trafegava pela rua Marins C. Pereira, sentido jardim Cidade Alta/Fortunato Piacentini, enquanto o motorista do Astra seguia pela rua Panambi, sentido Centro/Cidade Alta.

Vale lembrar que houve mudança na sinalização do trânsito no local, com a rua Panambi passando a ser preferencial. Com o impacto, o motociclista caiu e sofreu ferimentos na perna esquerda e escoriações pelo corpo.

Ele foi atendido pelo Samu e levado ao hospital Pronto Socorro. A moto, que tinha débitos junto ao Detran, foi apreendida. Os ocupantes do Astra não se feriram.